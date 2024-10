Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ein Mann wird bei Wohnungsbrand in der Hüttenstraße verletzt

Celle (ots)

Am Sonntag, 20.10.2024 ist es in der Hüttenstraße in Celle zu einem Brand in einem Keller gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Brand im Keller des Reihenhauses gegen 22:40 Uhr ausgebrochen. Der Rauch hatte sich sowohl im Treppenhaus des Gebäudes als auch im benachbarten Keller ausgebreitet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Personen mehr in dem Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das betroffene Reihenhaus und das angrenzende Reihenhaus sind zunächst unbewohnbar. Eine 33jährige Anwohnerin des Nachbarhauses wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der 54 Jahre alte Bewohner des Hauses wurde verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 50.000 Euro.

