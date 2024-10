Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Größerer Polizei-Einsatz in Bergen nach Schussgeräuschen

Bergen (ots)

Am Freitag, 18.10.2024 ist es in Bergen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Gegen 22:50 Uhr hatte die Besucherin einer Anwohnerin des Mehrparteienhauses in der Harburger Straße in Bergen der Polizei mitgeteilt, dass sie aus der Nachbarwohnung mehrere Schüsse gehört habe. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten versuchten zunächst telefonisch und mit Hilfe eines Lautsprechers Kontakt zu dem 35 Jahre alten Wohnungsinhaber herzustellen. Dieser reagierte allerdings nicht auf die Ansprache der Polizei. Auch auf die von der Polizei initiierte Kontaktaufnahme durch eine Angehörige des Mannes reagierte dieser nicht. Daher wurde die gegenüberliegende Wohnung vorsorglich evakuiert und im weiteren Verlauf Spezialkräfte alarmiert. Diese drangen gegen 03:20 Uhr gewaltsam in die Wohnung des Mannes im 1. Obergeschoss des Mehrparteienhauses ein und fanden den betrunkenen Mann schlafend auf dem Sofa vor. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe inklusive Munition aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Außerdem hat er bei den polizeilichen Maßnahmen die eingesetzten Kräfte mehrfach beleidigt und bedroht, entsprechende Strafverfahren wurden hierzu ebenfalls eingeleitet. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wieder entlassen.

