Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen zu Diebstahl von Kupferrohren in Eldingen

Lachendorf / Eldingen (ots)

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 13.10.2024 bis zum Vormittag des 16.10.2024 insgesamt fünf Fallrohre aus Kupfer vom Gebäude der evangelischen Kirche St. Marien in der Bahnhofsstraße in Eldingen entwendet. Die Täter brachen hierzu die Schellen, mit denen die Fallrohre an dem Mauerwerk der Kirche befestigt waren, auf und montierten so die zwischen drei und sieben Meter langen Rohre ab. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Länge der entwendeten Rohre lässt darauf schließen, dass für den Abtransport des Diebesgutes ein Transporter oder Klein-LKW oder ein ähnliches Fahrzeug gedient hat. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, die zu dem Tatgeschehen passen könnten, wird gebeten, sich mit der Polizei in Lachendorf unter der Telefonnummer 05145/28421-0 in Verbindung zu setzen.

