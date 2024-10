Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bewohner stirbt beim Brand in einem Seniorenheim

Eschede (ots)

Bewohner stirbt beim Brand in einem Seniorenheim Am frühen Donnerstagmorgen ist es in Eschede zu einem Brand in einem Seniorenheim gekommen. Bei dem Feuer wurde ein 81 Jahre alter Bewohner tödlich verletzt. Gegen 03:50 Uhr wurde der Leitstelle zunächst starker Rauch in dem Dachgeschoss des Gebäudes in der Celler Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachgeschosses des Pflegeheims bereits in Flammen, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner zweier Etagen evakuiert wurden. Bei den Löscharbeiten durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte wurde ein 81 Jahre alter Bewohner des Dachgeschosses leblos aufgefunden. Gegen 04:50 Uhr waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Durch den Brand sind nach bisherigen Erkenntnissen drei Wohneinheiten im Dachgeschoss unbewohnbar geworden. Drei Bewohnerinnen / Bewohner des Seniorenheimes wurden vorübergehend in einer anderen Pflegeeinrichtung in Eschede untergebracht, einige weitere Bewohner werden vorübergehend von ihren Angehörigen betreut. Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen. Momentan gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass der Brand in der Wohnung des verstorbenen Bewohners ausgebrochen ist. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka mindestens 200.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell