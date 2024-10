Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrüche in Edeka-Märkte in Bergen und Winsen/Aller - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Winsen/Bergen - Am 12.10.24, gegen 21:30 Uhr, ist es am Edeka-Markt im Roggenkamp in Winsen/Aller zu einem Einbruch gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen haben sich mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zum Markt verschafft und zielgerichtet Tabakwaren in großer Menge entwendet. Eine Zeugin konnte einen dunklen PKW beobachten, der mit hoher Geschwindigkeit auf der L298 in Richtung Oldau weggefahren ist. Die Schadenshöhe zur Tat kann noch nicht beziffert werden.

Zu einem weiteren Einbruch ähnlicher Art ist es gestern (14.10.24), gegen 22:00 Uhr, am Edeka-Markt in der Harburger Straße in Bergen gekommen. Auch hier haben sich mehrere unbekannte Täter/Täterinnen durch Anwendung von Gewalt Zugang zu dem Markt verschafft und Tabakwaren in unbekannter Menge entwendet. Die Täter/Täterinnen flüchteten danach mit einem PKW der Marke Audi in unbekannte Richtung. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang beider Vorfälle. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Celle zu melden. Insbesondere werden auch Hinweise auf Fluchtfahrzeuge und die Fluchtrichtung sowie Feststellungen im Vorfeld zu beiden Tatorten (Sichtungen) erbeten.

Polizeiinspektion Celle, Jägerstraße 1, 29221 Celle, Tel.: 05141 / 277-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell