POL-CE: Korrektur zu unserer Meldung von heute 16:39 - Polizeieinsatz in der Petersburgstraße in Celle

Celle (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Wederweg" in Celle ist am Morgen des 03.10.24 eine junge Frau leicht verletzt worden. Die 22-jährige befuhr gegen 05:40 Uhr mit ihrem Mercedes den Wederweg in Richtung Windmühlenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Mercedes eines 54 Jahre alten Mannes zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus ...

mehr