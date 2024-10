Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizeieinsatz in der Petersburgstraße in Celle

Celle (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:20 Uhr ist es in der Petersburgstraße in Celle zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zuvor war der Polizei gemeldet worden, dass es durch einen 25jährigen zu einer Gefährdungssituation kommen könnte. Die Meldenden teilten außerdem mit, dass der Mann ebenfalls damit gedroht hatte, seiner Lebensgefährtin etwas anzutun. Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich der junge Mann in der Petersburgstraße in Celle aufhält. Da aufgrund der Erkenntnisse nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann im Besitz einer Waffe ist, zog die Polizei Celle umgehend mehrere Streifenwagen zusammen. Der 25 Jahre alte Mann konnte dann in der Petersburgstraße widerstandslos in Gewahrsam genommen werden, eine Waffe wurde nicht gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

