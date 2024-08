Aldingen, Aixheim (ots) - Mehrere unbekannte Jugendliche sind am Dienstagnachmittag in einen an der Neufraer Straße stehenden Party-Bauwagen eingebrochen. Gegen 17.20 Uhr überraschte der Besitzer des am Bowl Skatepark Aixheim abgestellten Bauwagens etwa fünf bis sechs unbekannten Jugendliche an seinem Partywagen, die daraufhin flüchteten und in den Bus 160 in ...

mehr