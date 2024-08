Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) 24-Jähriger entwendet hochwertige E-Bikes (16./17.08.2024)

Radolfzell (ots)

Der Polizei ist es am Samstag gelungen, zwei entwendete Fahrräder wieder ihren Eigentümern zuzuführen. Am Freitagmittag und Samstagnachmittag entwendete ein zunächst unbekannter Täter drei Pedelecs von den Fahrradständern vor dem Seemaxx Outlet in der Schützenstraße, indem er die angebrachten Kettenschlösser der Räder aufbrach. Im Rahmen der Ermittlungen stellten Mitarbeiter der Security bei der Durchsicht der Überwachungskameras fest, dass der Diebstahl eines der Bikes auf den Aufnahmen zu sehen ist. Eine anschließende Überprüfung der Aufnahmen durch Beamte des Polizeireviers ergab, dass es sich bei dem Fahrraddieb um einen amtsbekannten 24-Jährigen handelte. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift des Mannes fanden die Polizisten schließlich nicht nur das am Samstag entwendete, sondern auch eines der am Freitag gestohlenen Pedelecs auf. Ob der Mann weitere Fahrraddiebstähle begangen hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell