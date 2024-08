Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, B311, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter SUV touchiert Motorrad und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (20.08.2024)

Geisingen, B311 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, am frühen Abend, auf der Bundesstraße 311 an der Anschlussstelle Geisingen ereignet hat. Gegen 18 Uhr bog eine unbekannter SUV-Fahrer von der B311 aus Richtung Tuttlingen kommend nach links auf die Anschlussstelle zur Autobahn 81 nach Stuttgart ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der schwarze SUV streifte beim Abbiegen das Hinterrad der Yamaha, woraufhin der 33-jährige Biker ins Straucheln geriet und in der Folge gegen die Leitplanke prallte und stürzte. Der unbekannte SUV, vermutlich ein schwarzer Volvo, setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort.

Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell