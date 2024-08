Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Einmündung der Vogesenstraße auf die Hauptstraße - 16-Jährige verletzt (20.08.2024)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Einmündung der Vogesenstraße auf die Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Jugendliche Verletzungen erlitten hat. Ein 60-Jähriger fuhr mit einem Mercedes auf der Vogesenstraße in Richtung Hauptstraße. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem mit zwei Jugendlichen besetzten, auf dem Fahrradstreifen fahrenden E-Scooter. Dabei verletze sich die mitfahrende 16-Jährige leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Auto entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro, am Scooter lediglich in Höhe von etwa 50 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass die Mitnahme einer weiteren Person auf einem E-Scooter verboten ist!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell