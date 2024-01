Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen gesucht: Opfer hat größere Schnittwunde

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Einem 26-jährigen Bielefelder wurde in der Nacht auf Donnerstag, 18.01.2024, in der Helene-Weigel-Straße eine größere Schnittwunde an einer Hand zugefügt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:20 Uhr wurde die Polizei über eine gefährliche Körperverletzung informiert. Das Opfer wurde im Durchgangsbereich zwischen der Stadthalle und dem Messegebäude angetroffen.

Der benommen wirkende und polizeibekannte Mann erinnerte sich nur an Fragmente des Zusammentreffens mit dem Täter. So sei er unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen und anschließend an der Hand verletzt worden. Die Beamten ermittelten, dass das Opfer offenbar in der Helene-Weigel-Straße verletzt wurde.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell