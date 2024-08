Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Aixheim, Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen Party-Bauwagen auf (20.08.2024)

Aldingen, Aixheim (ots)

Mehrere unbekannte Jugendliche sind am Dienstagnachmittag in einen an der Neufraer Straße stehenden Party-Bauwagen eingebrochen. Gegen 17.20 Uhr überraschte der Besitzer des am Bowl Skatepark Aixheim abgestellten Bauwagens etwa fünf bis sechs unbekannten Jugendliche an seinem Partywagen, die daraufhin flüchteten und in den Bus 160 in Richtung Trossingen einstiegen. Zuvor brachen sie den Anhänger auf und entwendeten daraus diverse Getränke.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Jugendlichen, die im Alter zwischen 14 und 16 Jahren gewesen sein dürften, nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell