POL-CE: Unfall auf der B 3 endet glimpflich

Celle (ots) - Der 42 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa befuhr gestern Abend (03.10.2024) gegen 21:10 Uhr die Bahnhofstraße in Celle in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 23 fuhr er mit seinem PKW auf den dort haltenden BMW eines 27jährigen auf. Dieser wollte gerade in eine Parklücke am Seitenrand einparken. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt, der alkoholisierte Unfallverursacher wurde in ...

mehr