Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Celle (ots)

Der 42 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa befuhr gestern Abend (03.10.2024) gegen 21:10 Uhr die Bahnhofstraße in Celle in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 23 fuhr er mit seinem PKW auf den dort haltenden BMW eines 27jährigen auf. Dieser wollte gerade in eine Parklücke am Seitenrand einparken. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt, der alkoholisierte Unfallverursacher wurde in ein Krankenhaus transportiert und wird stationär behandelt. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet nun unter anderem ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell