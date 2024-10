Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Celle (ots)

Heute Morgen ist es in Stadtteil Heese zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 48 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat befuhr gegen 07:45 Uhr die Georg-Wilhelm-Straße in Celle und wollte nach links in die Straße "Am Wasserturm" einbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und bevorrechtigten Nissan eines 28-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Nissan leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell