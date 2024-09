Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Straßenraub - Zeugen gesucht + Roter Fiat gesucht + Einbrecher in Supermarkt + Toyota aufgebrochen

Gießen (ots)

Gießen: Straßenraub - Zeugen gesucht

Zwei Unbekannte sollen gestern Abend (26.9.) in der Schloßgasse einen 25-Jährigen ausgeraubt haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen die beiden Männer ihr Opfer gegen 21 Uhr in Höhe der Hausnummer 4 an. In der Folge schlug einer der Unbekannten dem 25-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Die Räuber nahmen dem Mann die Geldbörse ab und klauten daraus Bargeld. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung des Kirchenplatzes.

Der Mann, der auf das Opfer einschlug, soll etwa 22 Jahre alt, 170-175 cm groß und schlank sein. Er hat kurze, schwarze Haare sowie einen kurzen Bart. Laut dem Opfer soll er Afghane sein. Zur Zeit des Raubs trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Zum zweiten Täter liegt bislang keine Beschreibung vor.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität der beiden mutmaßlichen Räuber machen?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Roter Fiat gesucht

In Grüningen kam es gestern Abend (26.9.) zu einer Unfallflucht. Vermutlich gegen 21.10 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Höhe der Hausnummer 12 gegen einen am Straßenrand parkenden VW. Der Polo wurde dabei erheblich beschädigt. Statt sich um den Schaden von etwa 10.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Den Unfallfluchtermittlern der Grünberger Polizei liegen Erkenntnisse vor, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Fiat Panda älteren Baujahrs handeln könnte. Das Fahrzeug müsste auf der Beifahrerseite beschädigt sein. Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fiat Panda und dessen unbekannten Fahrer geben? Wo steht ein roter Fiat Panda mit frischem Unfallschaden auf der rechten Seite?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Gießen: Einbrecher in Supermarkt

In einen Supermarkt in der Marktstraße brach ein Unbekannter heute früh ein. Vermutlich gegen 2 Uhr brach er eine rückwärtige Tür des Marktes auf und gelangte so in die Verkaufsräume. Mit Tabakwaren und Alkoholika flüchtete der Kriminelle.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Toyota aufgebrochen

Eine Seitenscheibe eines Toyotas schlug ein Unbekannter in der Berliner Straße ein. So konnte der Dieb einen Laptop und eine Jacke aus dem Fahrzeug klauen. Der Autoaufbruch in Watzenborn-Steinberg ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch (25.9.), 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

