POL-GI: Gießen: Größerer Polizeieinsatz beendet (Folgemeldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/5874556)

Gießen (ots) - Langgöns: Mann entblößt sich an Bahnhof - Zeugen gesucht Am Bahnhof Langgöns entblößte sich am Mittwoch (25.9.) ein Unbekannter. Er zeigte gegen 13.30 Uhr am Bahnsteig einer 16-Jährigen seinen Penis und masturbierte vor ihr. Als weitere Fahrgäste den Bahnsteig betraten, flüchtete er zu Fuß. ...

