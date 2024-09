Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Trunkenheitsfahrten mit Folgen

Celle / Habighorst (ots)

Trunkenheitsfahrt I

In Habighorst ist es am frühen Sonntagmorgen (29.09.2024) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 17 Jahre alte Fahrer eines BMW befuhr gegen 06:00 Uhr den Kirchweg in Richtung Höfer. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte gegen einen Gartenzaun. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Mann alkoholisiert ist. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sowie die Weiterfahrt untersagt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Trunkenheitsfahrt II

Ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte am Samstagabend (28.09.2024) auch der 49 Jahre alte Fahrer eines Ford Rangers. Auf dem Parkplatz der Grundschule Waldschmiede in Celle beschädigte er gegen 21:10 Uhr beim Ausparken bzw. Rangieren mit seinem Fahrzeug den neben ihm stehenden BMW und zog diesen einige Meter mit sich. Zum Zeitpunkt des Unfalls fand in der Nähe der Unfallörtlichkeit gerade ein kleines Fest statt, sodass es mehrere Zeugen des Unfalls gab. Einige hielten den Ford-Fahrer auf und informierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Verursacher alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht. Auch hier beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell