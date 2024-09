Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Friedlicher Protest gegen Rechtsextremismus in Eschede

Eschede (ots)

In Eschede haben am Samstag in der Spitze zirka 150 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Aufgerufen dazu hatten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund und das Bündnis gegen Rechts. Anlass für den angekündigten Protest war eine mögliche Erntefeier der Partei "Die Heimat" und deren Jugendorganisation Junge Nationalisten (JN) auf dem parteieigenen Heimathof in Eschede. Der Hof gilt seit etlichen Jahren als Veranstaltungsort für rechtsextreme Aktivitäten. Erst im Juni hatte dort eine "Sonnenwendfeier" mit Teilnehmenden aus dem In- und Ausland stattgefunden. Unter dem Motto "bunter musikalischer Herbst" fand heute (28.09.2024) gegen 13 Uhr zunächst im Bereich des Bahnhofes in Eschede ein Musikkonzert statt. Daran schloss sich ein Demonstrationszug unter dem Motto "Schluss mit dem Nazitreffen" an. Dieser startete vom Bahnhof Eschede in Richtung des rund 1 Kilometer entfernten Heimathofes. Im Rahmen von zwei Zwischenkundgebungen gab es verschiedene Redebeiträge. Auf dem gleichen Weg ging die Demonstration dann wieder zurück zum Bahnhof, wo sie gegen 16:40 endete. Auf dem Heimathof fand an diesem Wochenende keine Aktivität statt. Aus polizeilicher Sicht ist der Einsatz erwartungsgemäß friedlich verlaufen.

