Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tag der Sicherheit am 29.09.2024 - Polizei Celle ist dabei

Celle (ots)

Spätestens mit der Zeitumstellung werden die Tage kürzer und die dunkle Jahreszeit beginnt. Dies nimmt die Polizei Celle auch in diesem Jahr zum Anlass, um die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchsschutz zu informieren. Im Rahmen des Verkaufsoffenen Sonntages in der Celler Innenstadt am 29.09.2024 informieren Cosima Bauer und Christian Riebandt aus dem Präventionsteam der Polizei Celle aber auch zu vielen anderen Präventionsthemen, wie zum Beispiel Betrugsarten und Taschendiebstahl. "Uns ist es wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern in den direkten Kontakt zu kommen und zu einem guten Sicherheitsgefühl bei ihnen beizutragen,", so Cosima Bauer, Beauftragte für Kriminalprävention in der Polizeiinspektion Celle. Im Fokus stehen dabei die Sicherheitsmaßnahmen, die zu Hause getroffen werden können. Das A und O beim Einbruchschutz ist der mechanische Schutz, der es den Tätern möglichst schwermachen soll, überhaupt in das Haus zu gelangen. Im letzten Jahr blieb es dabei allein in Celle in rund 47 Prozent aller Wohnungseinbrüche bei Versuchen. Auch wenn die Zahl der Einbrüche in den letzten vier Jahren deutlich gesunken ist, viele Taten werden unverändert in den Herbst- bzw. Wintermonaten begangen oder aber auch am frühen Abend, wenn die Bewohner nicht zuhause sind. Hierbei kommt den Tätern die nun wieder früher eintretende Dunkelheit entgegen. Mit einer Aufklärungsquote von 67 Prozent sind die Zahlen auf einem erfreulich hohen Niveau. Dennoch ist jeder Einbruch einer zu viel. Der materielle Schaden ist dabei in den meisten Fällen das geringere Übel, viel mehr haben die Geschädigten im Anschluss an einen Einbruch mit den psychischen Folgen zu kämpfen. Der Informationsstand der Polizei Celle befindet sich in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr in Höhe der Tourismusinformation in der Celler Innenstadt. Die Kontaktbereichsbeamtin Eike Thiel und der Kontaktbereichsbeamte Frank Voigt werden ebenfalls am Tag der Sicherheit teilnehmen. Sie sind im Möbelhaus Wallach zu Gast und werden dort für alle Interessierten zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr ansprechbar sein. Wer es Sonntag zeitlich nicht schaffen sollte, beim Tag der Sicherheit dabei zu sein, der kann sich direkt an die Celler Polizei wenden. Kostenlose und neutrale Beratungen vor Ort zum Thema "Einbruchschutz" können jederzeit mit Cosima Bauer, unter Telefon 05141/277-208 oder per Mail an postfach-praevention@pi-ce.polizei.niedersachsen.de vereinbart werden. Dieser Service richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Gewerbetreibende. Weitere Informationen erhalten Sie ebenfalls unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

