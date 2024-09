POL-CE: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Celle (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es in Celle zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben gekommen. Der Polizei Celle wurden mittlerweile zwölf Taten gemeldet. Dabei handelt es sich um Parzellen im Karrenweg sowie in der Kleingartenkolonie Hospitalwiesen. In allen Fällen brachen die Täter unter anderem die Vorhängeschlösser oder hebelten die Türen zu den Lauben auf und verschafften sich so Zutritt. ...

