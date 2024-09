Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zimmerbrand endet glimpflich - Bewohner leistet bei Löscharbeiten Widerstand

Celle (ots)

Zimmerbrand endet glimpflich - Bewohner leistet bei Löscharbeiten Widerstand Am Montag, 23.09.2024 ist es in der Straße "Am Poggenteich" gegen 22:10 Uhr zu einem Zimmerbrand gekommen. Der 44 Jahre alte Bewohner informierte selbst die Feuerwehr, nachdem er den Brand eigenständig löschte und blieb unverletzt. Auch zwei Spaziergänger hatten von der Straße aus den Feuerschein gesehen und die Feuerwehr alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten in dem Wohnzimmer ein Teil eines Sofas sowie Teile der Gardine in Brand. Wie es dazu kam, ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Celle ermittelt in dem Fall wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 44 Jahre alten Bewohner der Doppelhaushälfte, der sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine dort aufhielt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes behinderte der stark alkoholisierte Mann die Arbeiten der Feuerwehr, beleidigte und bedrohte die eingesetzten Kräfte und kam einem Platzverweis der eingesetzten Polizeibeamten mehrfach nicht nach. Dabei verhielt er sich aggressiv. Bei der Durchsetzung des Platzverweises leistete er erheblichen Widerstand. Er wurde zur hiesigen Dienststelle verbracht, in Gewahrsam genommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun auch noch Verfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten blieben unverletzt.

