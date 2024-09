Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte Täter brechen in Gartenlauben ein

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Celle zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben gekommen. Der Polizei Celle wurden mittlerweile zwölf Taten gemeldet. Dabei handelt es sich um Parzellen im Karrenweg sowie in der Kleingartenkolonie Hospitalwiesen. In allen Fällen brachen die Täter unter anderem die Vorhängeschlösser oder hebelten die Türen zu den Lauben auf und verschafften sich so Zutritt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden bei den Taten neben Werkzeugen und Lebensmitteln auch Alkoholika entwendet. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest, dürfte sich aber im vierstelligen Bereich bewegen. Zeugen, die am Wochenende, insbesondere zur Nachtzeit, etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell