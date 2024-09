Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung

Celle (ots)

Am Sonntag, 10.03.2024 ist es in der Diskothek Inkognito in Celle gegen zirka 02:00 Uhr morgens zu einer Körperverletzung gekommen. Ein unbekannter Mann hatte dabei einem 19jährigen auf der Tanzfläche in der Mainhall zunächst eine Kopfnuss gegeben und ihm anschließend einen Faustschlag auf die Nase versetzt. Auf wenig später veröffentlichten Fotos auf der Internetseite der Diskothek ist der Täter zu sehen. Die Polizei sucht nun mit Hilfe dieses Bildes nach dem Mann und bittet um Hinweise zu der Identität des Mannes unter der Telefonnummer 05141-2770.

