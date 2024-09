Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen eines Handtaschendiebstahls

Celle (ots)

Einer 88 Jahre alten Dame wurde am Freitag, den 13.09. 2024 kurz vor 9 Uhr in der Innenstadt in der Maulbeerallee Höhe Hausnr. 3 von einem Fahrradfahrer die Handtasche entwendet.

Der Mann hatte sich der Seniorin von hinten genähert und ihr im Vorbeifahren die Handtasche weggenommen. Das Opfer blieb glücklicherweise unverletzt. Erbeutet wurden Bargeld und persönliche Papiere des Opfers. Eine genaue Beschreibung des Täters liegt leider nicht vor, lediglich das Alter des Mannes wird von der Seniorin auf bis 30 Jahre alt geschätzt. Von der Bekleidung ist nur eine helle Hose bekannt. Nähere Angaben zu dem Täter oder dem Fahrrad liegen nicht vor. Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen der Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Celle unter Tel. 2770 entgegen.

