Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hauswand bei Bauarbeiten eingestürzt - Eine Person leicht verletzt

Winsen / Aller (ots)

Im Rahmen von privaten Bauarbeiten ist es am Donnerstag, 12.09.2024 in Winsen /Aller zum Einsturz einer Hauswand gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der 36 Jahre alte Vermieter des Einfamilienhauses in Winsen / Aller seit einigen Tagen gemeinsam mit mehreren Helfern dort eigenständig Bauarbeiten unter anderem an dem Fundament durchgeführt. Bei den Arbeiten stürzte am Nachmittag des 12.09.2024 eine Außenwand des Gebäudes ein. Ein 31 Jahre alte Mieter des Hauses wurde dabei von herabfallenden Bauteilen leicht verletzt. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Celle ermittelt zunächst wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung. Die zuständige Bauaufsichtsbehörde wurde in die Ermittlungen involviert, insbesondere um festzustellen, ob es bei den privaten Bauarbeiten etwaige Verstöße gegen die geltenden baurechtlichen Bestimmungen gegeben hat. Des Weiteren muss die Statik des Hauses von den Experten begutachtet werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, da momentan nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu weiteren Einstürzen von Gebäudeteilen kommt. Die Bewohner des Hauses sind anderweitig untergekommen. Ob und wenn ja, wann das Gebäude wieder einer Nutzung zugeführt werden kann, ist derzeit noch nicht klar. Die Schadenshöhe steht ebenfalls noch nicht fest.

