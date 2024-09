POL-NOM: Diebstahl eines Motorrollers

Northeim (ots) - Northeim, Breiter Weg, Samstag, 07.09.2024, 02:00 - 02:24 Uhr und Damaschkestraße, Samstag, 07.09.2024, 05:25 - 05:36 Uhr NORTHEIM (Ilt) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am frühen Samstagmorgen mehrere Mülltonnen in Brand. Eine Mülltonne war auf dem Gehweg in der Straße "Breiter Weg" und drei Weitere auf dem Gehweg in der Damaschkestraße abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 400 EUR. ...

