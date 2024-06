POL-SBR-STADT: Unfallzeuge gesucht

Saarbrücken (ots) - Am Donnerstag, dem 19.06.24, melden mehrere Personen gegen 16:00 Uhr einen augenscheinlich psychisch auffälligen Mann, der mit einer Axt in der Hand über die Fußgängerbrücke unterhalb der Schlossmauer laufe. Die Polizei nimmt den Mann innerhalb kürzester Zeit fest. Wie Folgeermittlungen ergeben, kann er in Zusammenhang mit dem Diebstahl aus mehreren Autos am heutigen Tag sowie in den letzten ...

mehr