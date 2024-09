Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei Celle sucht den Eigentümer eines Motorrades

Lachendorf (ots)

Einem Zeugen war am Dienstag, 06. September 2024 gegen 03:50 Uhr in Gockenholz ein anderer Mann aufgefallen, der sich in der Nähe eines dort abgestellten Transporters aufhielt. Wenig später beobachtete der Zeuge den Mann, wie dieser ein Motorrad schob. Nach einigen Minuten fand er dann das Motorrad im Bereich einer Grundstückseinfahrt und rief die Polizei. Diese stellte das Fahrzeug der Firma Yamaha sicher und sucht nun nach dessen Eigentümer. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine blaue Motocross-Maschine der Firma Yamaha mit 240 ccm. Der Eigentümer des Motorrades wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

