Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht: Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Kirchworbis (ots)

In der vergangenen Nacht hatten es Diebe im Eichsfeldkreis auf einen grauen Audi abgesehen. Der Pkw war zur Tatzeit in der Straße Am Langenberg abgestellt. Die Täter konnten mit dem entwendeten Fahrzeug anschließend unerkannt flüchten. Der Wert des Autos beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat die Tat bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0196264

