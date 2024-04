Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl eines Rollers KKR

Eichsfeld (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024 gegen 11:00 Uhr erschien ein 54-jähriger Mann auf der Polizeiinspektion und meldete seinen 45-km/h-Roller als gestohlen. Dieser wurde in Heiligenstadt in der Husumer Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet. Die Anzeige und Fahndungsausschreibung wurde umgehend veranlasst.

Bereits am selben Tag gegen 17:00 Uhr fiel dann spielenden Kindern in Heiligenstadt am Radweg an der Skaterbahn auf dem Liethen ein Motorroller auf, welcher dort versteckt im Gebüsch lag. Die Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass es sich um das gestohlene Fahrzeug handelte.

Nachdem vergeblich versucht wurde, den Eigentümer zu verständigen, wurde der Roller polizeilich sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht.

Sobald der Eigentümer erreicht werden konnte, kann er dann seinen Roller wieder bei der Polizei in Heiligenstadt in Empfang nehmen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell