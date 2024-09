Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei warnt vor Einbrüchen in Autos

Celle (ots)

In den vergangenen Tagen ist in der Stadt und auch im Landkreis Celle zu mehreren PKW-Aufbrüchen gekommen. Dabei waren die betroffenen Fahrzeuge überwiegend auf abgelegenen Parkplätzen abgestellt. Die Täter schlugen hierbei jeweils eine der Scheiben der PKW ein und entwendeten unter anderem Handtaschen, Geldbörsen und Handys. Die Polizei rät daher, grundsätzlich keine Wertsachen in abgestellten Autos zurückzulassen, gerade wenn es sich um Parkplätze handelt, die nicht so stark frequentiert sind, insbesondere bei Spaziergängen und Hunderunden. Auch "nur mal eben kurz" ist in diesem Fall schon zu lange, denn die Täter brauchen meist nur wenige Sekunden für ihre Taten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell