Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf Parkplatz

Lachendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.09.2024 ist es auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Ackerstraße in Lachendorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Fahrerin eines grünen VW Caddy hatte ihr Fahrzeug gegen 17:30 Uhr dort abgestellt. Als sie gegen 18:05 Uhr wieder zurück kam, stellte sie fest, dass das Auto am hinteren rechten Kotflügel beschädigt worden war und informierte die Polizei. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein großes schwarzes Fahrzeug, von dem Kennzeichen ist lediglich die Zahlenkombination "802" bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-495460 in Verbindung zu setzen.

