POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert mehrere Verletzte - Ratingen - 2409020

Mettmann (ots)

Am frühen Donnerstagabend, 6. September 2024, stießen im Zentrum von Ratingen zwei Autos in einem Kreuzungsbereich zusammen. Drei Insassen wurden leicht, eine Insassin schwer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 18 Uhr befuhr eine 50-jährige Ratingerin mit ihrem VW T-Cross die Mülheimer Strasse aus Richtung Breitscheid kommend in Richtung Zentrum. Im Kreuzungsbereich zum Maubeuger Ring stieß sie mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Toyota Urban Cruiser einer 23-Jährigen zusammen. Laut Zeugenangaben soll zum Zeitpunkt des Unfalls die Ampelanlage aufgrund eines kurzfristigen Stromausfalls teilweise nicht in Betrieb gewesen sein. Durch Verkehrsschilder war die Vorfahrtsregelung angezeigt.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrzeugführerinnen sowie ein 19-jähriger Mitfahrer des Toyota leicht verletzt. Eine 55-Jährige Beifahrerin der 23-Jährigen erlitt schwere Verletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sowohl der VW als auch der Toyota wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten zudem ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 40.000 Euro.

Wie es zu dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kommen konnte, ist derzeit unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

