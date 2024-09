Polizei Mettmann

POL-ME: Vorfahrt missachtet: eine Schwerverletzte bei Verkehrsunfall - Ratingen - 2409017

Mettmann (ots)

Am Mittwoch, 4. September 2024, kam es in Ratingen an der Kreuzung Breitscheider Weg / Rehhecke zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

So kam es zu dem Unfall:

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr die 35-jährige Ratingerin mit ihrem VW Polo gegen 17:15 Uhr den Breitscheider Weg in Richtung Breitscheid. An der Kreuzung Breitscheider Weg / Rehhecke missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 50-jährigen Ratingerin in ihrem Audi A4 und kollidierte mit dieser. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Ampeln der Kreuzung nicht in Betrieb. Verkehrsschilder regelten die Vorfahrtberechtigung.

Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des VW Polo schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Audi A4 wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Beide Autos wiesen erhebliche Beschädigungen auf und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf eine mittlere fünfstellige Summe. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Polizei die Kreuzung vollständig ab. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell