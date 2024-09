Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Velbert/Langenfeld - 2409015

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In einem Zeitraum zwischen Freitag, 30. August 2024, gegen 10 Uhr und Dienstag, 3. September 2024, gegen 10 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine größtenteils unbewohnte Obdachlosenunterkunft am Hixholzer Weg. Aus dem Mehrfamilienhaus entwendeten die Täter Kupfer- und Messingrohre sowie Badezimmer-Armaturen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Langenfeld drangen bislang unbekannte Täter zwischen Dienstag, 2. September 2024, gegen 20:30 Uhr und Mittwoch, 3. September 2024, gegen 8:30 Uhr in ein Gemeindehaus an der Josefstraße ein. Die Unbekannten wendeten Gewalt an, um sich durch die Türen Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Nach ersten Kenntnissen können keine Angaben zu etwaiger Tatbeute gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

