POL-ME: Brand in Waschanlage - die Polizei ermittelt zur Ursache - Erkrath - 2409013

Wie die Feuerwehr Erkrath bereits berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116243/5857047), kam es am Dienstagnachmittag, 3. September 2024, zu einem Brand an einer Autowaschanlage in Erkrath-Hochdahl.

Gegen 13:15 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brand und stellte bei ihrem Eintreffen an der Röntgenstraße eine starke Rauchentwicklung fest. Zu diesem Zeitpunkt führten Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits Löscharbeiten an der Waschanlage durch. Die Polizeibeamtinnen und -beamten evakuierten den Bereich sowie den angrenzenden Discounter.

Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Am Dach sowie im Obergeschoss entstand erheblicher Schaden. Eine Schadenssumme kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht beziffert werden.

Wie der Brand im Bereich des Obergeschosses ausbrechen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

