Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Zwei Brandeinsätze am Dienstag forderten die Feuerwehr Erkrath

Erkrath (ots)

Die Feuerwehr Erkrath wurde heute um 13:16 Uhr zu einem Brand in einer Autowaschanlage auf der Röntgenstraße in Erkrath-Hochdahl alarmiert. Da die Feuer- und Rettungswache in unmittelbarer Nähe des betroffenen Objektes liegt, waren die ersten Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache bereits nach kurzer Zeit vor Ort. Es konnte eine starke Verrauchung des Objektes sowie Flammenbildung auf dem Dach festgestellt werden. Aufgrund der starken Verrauchung wurde umgehend über die Warn-App NINA eine Warnung vor einer Geruchsbelästigung für den Stadtteil Hochdahl ausgegeben.

Der Brand, der sich hauptsächlich auf das Obergeschoss sowie das Dach der Waschanlage beschränkte, konnte durch einen kombinierten Innen- und Außenangriff zügig unter Kontrolle gebracht werden. Dafür war es u.a. notwendig ein Teil des Daches zu öffnen um dort Glutnester ablöschen zu können.

Die Löscharbeiten wurden durch die Drohne der Feuerwehr Erkrath, die über eine Wärmebildkamera verfügt, überwacht und das Dach damit fortlaufend auf Glutnester überprüft. Das gesamte Objekt wurde durch die Stadtwerke Erkrath stromlos geschaltet. Das Gebäude musste mit Überdrucklüften vom Brandrauch befreit werden. Ein Feuerwehrmann zog sich während der Einsatzmaßnahmen eine chirurgische Verletzung zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Der Grundschutz für das Erkrather Stadtgebiet wurde durch die Feuerwehr Haan mit einem Löschfahrzeug von der Feuer- und Rettungswache an der Schimmelbuschstraße sichergestellt.

Der Einsatz der hauptamtlichen Wache sowie allen drei ehrenamtlichen Löschzügen war gegen 16:30 Uhr beendet. Es schlossen sich noch umfangreiche Rüst- und Reinigungsarbeiten an. Die Brandursache ist unbekannt und wird durch die Polizei ermittelt.

Ganz besonders möchten wir uns bei dem benachbarten LIDL-Discounter bedanken, der den Einsatzkräften bei den vorherrschenden sommerlichen Temperaturen kostenfrei Mineralwasser zur Verfügung gestellt hat.

Bereits am Morgen wurde die Feuerwehr Erkrath um 08:17 Uhr ebenfalls mit der hauptamtlichen Wache und allen drei ehrenamtlichen Löschzügen zu einer automatischen Feuermeldung durch eine Brandmeldeanlage in einem Übergangswohnheim auf der Hochdahler Straße in Alt-Erkrath alarmiert. Hier kam es zu einem Brand einer Matratze sowie Unrat in einem Wohnraum im ersten Obergeschoss. Ein Bewohner der Unterkunft hatte bereits mit einem Feuerlöscher erste Löschversuche unternommen und konnte somit den Brand eindämmen. Dabei zog er sich eine Rauchvergiftung zu und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Einsatzkräfte schlossen sich noch Nachlöscharbeiten sowie Belüftungsmaßnahmen an.

