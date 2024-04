Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz/B466 - Vorfahrt genommen

Drei Verletzte und rund 30.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montag bei Heidenheim a.d. Brenz.

Um 15.20 Uhr war ein 83-Jähriger mit seinem Ford in der Nattheimer Straße unterwegs. Der bog an der Einmündung zur B466 nach links in Richtung Nattheim ab. Auf der Bundesstraße war eine 60-Jährige unterwegs. Die Frau kam von links und fuhr mit ihrem BMW in Richtung Heidenheim. Auf die Vorfahrt der BMW-Fahrerin hatte der Senior nicht geachtet. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall zogen sich der Fahrer des Ford und die 37-jährige Beifahrerin im BMW leichte Verletzungen zu. Die 60-Jährige im BMW wurde schwer verletzt. Alle Unfallbeteiligten kamen in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden am Ford schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro, den am BMW auf ca. 20.000 Euro.

