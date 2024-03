Feuerwehr Erkrath

FW-Erkrath: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Erkrath (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 21. März 2024 konnte Guido Vogt, Leiter der Feuerwehr Erkrath, die Angehörigen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Stadthalle Erkrath zusammen mit den Lebenspartnern gemeinsam begrüßen.

Neben Herrn Bürgermeister Christoph Schultz und seiner Stellvertreterin Frau Regina Wedding und dem stellv. Bürgermeister Herr Marc Göckeritz waren Vertreter der im Rat vertretenen Parteien, der Vorsitzende des Ausschusses für Feuerwehrangelegenheiten, Herr Wolfgang Cüppers, sowie Herr Bezirksbrandmeister Mirko Braunheim, Kreisbrandmeister Torsten Schams sowie der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Mettmann Frank Noack anwesend. Des Weiteren konnten noch Vertreter der anderen Blaulichtorganisationen wie DRK, THW und DLRG begrüßt werden.

Herr Vogt dankte den Feuerwehrkräften für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr. Hierzu zählt nicht nur der Einsatzdienst, sondern auch die unzähligen Stunden in der Ausbildung, die Jugendarbeit in der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

Bürgermeister Christoph Schultz schließt sich den Worten seines Vorredners an und betont in seiner Rede die Wichtigkeit der überwiegend ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr für die Stadt Erkrath. Die Fertigstellung der neuen Feuer- und Rettungswache an der Bergischen Allee wird ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Feuerwehr Erkrath sein, die im nächsten Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiern kann.

Herr Vogt ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und erinnerte an besondere Einsätze. Die Jahresstatistik für das Jahr wies insgesamt 9.743 Einsätze für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst aus. Dieses bedeutet eine Steigerung um 5,83% zum Jahr 2023.

295 Mitglieder kann die Freiwillige Feuerwehr Erkrath im Jahr 2023 verzeichnen, davon insgesamt 137 ehrenamtliche Angehörige in den Einsatzabteilungen der Löschzüge Alt-Erkrath, Millrath und Trills.

Anschließend begann der große Part der Beförderungen, Ernennungen und Funktionsbestellungen. So gab es zahlreiche Beförderungen, die auf Grund von Lehrgängen und Weiterqualifizierungen erreicht wurden. Weitere Feuerwehrkräfte wurden in ihren neuen Funktionen bestellt, so zum Beispiel stellv. Gruppenführer, Gruppenführer sowie kommissarischen stellv. Zugführer.

Für 35-jährige Feuerwehrzugehörigkeit erhielt Unterbrandmeister Joachim Fischer aus dem Löschzug Alt-Erkrath das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold.

Sonderauszeichnungen des Verbands der Feuerwehren in NRW erhielten Ingmar Decker, Leon Fischer, Celina Graf, Pascal Hengstermann, Robin Jakobs, Jannik Kauffeld, Mirko Vogelsang, Francesco Krupp, Timon Neuhoff, Jan Sembsch und Justin Koloska (alle zehn Jahre Feuerwehrzugehörigkeit) sowie Kai Kieselbach, Stephan Friedrichs, Heinz Bergmann, Jörg Schmitter und Guido Vogt (alle 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit). Für 50-jährige Feuerwehrzugehörigkeit wurde Manfred Wolff ausgezeichnet.

Am Ende der Jahreshauptversammlung bedankte sich Herr Vogt bei dem jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gegangenen Beigeordneten Fabian Schmidt, in dessen Zuständigkeit die Feuerwehr von 2008 bis 2017 fiel und überreichte ihm ein Präsent in Form eines Feuerwehrmodellfahrzeuges.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath e.V. übergab offiziell einen Übungsanhänger an die Feuerwehr Erkrath, in dem ab sofort sämtliches Ausbildungsmaterial adäquat gelagert und zu den jeweiligen Übungs- und Ausbildungsdiensten transportiert werden kann.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung klang der Abend gemeinsam bei gutem Essen und kühlen Getränken im Foyer der Stadthalle aus.

Original-Content von: Feuerwehr Erkrath, übermittelt durch news aktuell