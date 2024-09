POL-ME: Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall - Heiligenhaus - 2409014

Polizei Mettmann

Hoher Sachschaden nach Abbiegeunfall - Heiligenhaus - 2409014

Mettmann (ots)

Am Dienstag, 3. September 2024, ist es in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Südring/Jahnstraße gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Das ist nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9.30 Uhr war eine 23-jährige Duisburgerin in einem VW Up auf der rechten Spur des Südrings in Richtung Velbert unterwegs. Im Kreuzungsbereich Südring/Jahnstraße wollte sie auf die linke Spur wechseln, um auf die Jahnstraße abzubiegen. Dabei nahm sie einen Nissan NV200 zu spät wahr, der den VW zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur überholen wollte. Der 22-jährige Fahrer des Nissan konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die 23-jährige Duisburgerin wurde dadurch leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Der 22-jährige Velberter sowie die jeweiligen Beifahrer blieben unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

