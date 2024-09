Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Aufwendige Rettung nach Arbeitsunfall

Bild-Infos

Download

Eigeltingen (ots)

Auf einer Baustelle in Eigeltingen kam es am 6. September vormittags zu einem Unfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten. Die Feuerwehr Eigeltingen wurde gegen 9.30 Uhr zur technischen Rettung alarmiert, da die Unfallstelle für Notarzt und Rettungsdienst nicht ohne Unterstützung zugänglich war. Da ursprünglich gemeldet war, dass sich ein Verletzter auf dem Dach befindet, wurde auch die Drehleiter von der Feuerwehr Stockach angefordert. Der Patient lag jedoch auf einem Zwischenboden unter dem Dach, der nur über eine Leiter erreichbar war. Um den Verletzten schonend und liegend von dort herabzubringen, wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Singen alarmiert. Diese seilten dann den Mann in einer Schleifkorbtrage über einen Anschlagpunkt mit dem Gerätesatz ab. Zuvor war dieser vom Rettungsdienst mit Hilfe von Feuerwehrangehörigen in eine Vakuum-Matratze gelegt worden. Nach rund 1, 5 Stunden war der Einsatz für die beteiligten Feuerwehren aus Eigeltingen, Stockach und Singen beendet. Vor Ort war auch die Polizei. Ein Notfallseelsorger der Psychosozialen Notfallversorgung im Landkreis Konstanz betreute den Leichtverletzten psychologisch, bis dieser auch ins Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell