Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Ausgelöste Brandmeldeanlage: Feuerwehreinsatz in Eigeltingen

Eigeltingen (ots)

Am 26. Januar wurde die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen kurz nach 4 Uhr wegen Auslösung der Brandmeldeanlage in einer Firma im Industriegebiet alarmiert. Wegen eines vermutlich technischen Defekts in einem Elektroverteilerkasten kam es hier kurzzeitig zu einem offenen Feuer. Die Produktionshalle war in diesem Bereich verraucht, so dass anfangs auch von einem größeren Brandereignis ausgegangen wurde. Drei 2-Mann-Trupps unter Atemschutz und die Löschwasserversorgung mit mehreren Schläuchen wurden in Einsatz gebracht. Die Feuerwehr Stockach war ebenfalls alarmiert worden und mit der Drehleiter und einem Löschgruppenfahrzeug angerückt. Nach Feststellung der Brandursache wurde der Elektrokleinverteiler gekühlt und aus dem Gefahrenbereich entfernt. Nach Öffnung der umliegenden Verkleidungen und Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnten keine Glutnester und weitere Gefahren festgestellt werden. Durch die hauseigene Lüftungsanlage wurden die Betriebsräume belüftet und wieder für die Beschäftigten freigegeben. Nach rund 2 Stunden war der Einsatz für die 23 Feuerwehrangehörigen aus Eigeltingen beendet. Vor Ort war auch die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen, übermittelt durch news aktuell