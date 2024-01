Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Einsatz der Feuerwehr Abteilung Eigeltingen wegen Verkehrsunfall auf der B14

Eigeltingen (ots)

Am 29. Januar gegen 6.50 Uhr wurde die Feuerwehr Abteilung Eigeltingen zur B14, Abzweigung K6110 alarmiert. Hier hatte sich ein Unfall mit 2 Fahrzeugen ereignet. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehreinsatzkräfte auf dem Löschgruppenfahrzeug wurden die unfallbeteiligten 3 Personen bereits von den Besatzungen der zuerst alarmierten Rettungswagen und dem Notarzt versorgt. Die Einsatzstelle wurde zur Unfallaufnahme durch die Polizei und zur Erstreinigung ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden mittels Ölbindemittel aufgenommen und die Batterien abgeklemmt und ausgebaut. Die Fahrbahn war während der Arbeiten beidseitig gesperrt. Nachdem ein Fahrzeug mittels einer Handseilwinde, einem so genannten Greifzug von Feuerwehrangehörigen von einer der Fahrbahnen entfernt wurde, konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Wegen der Unfallursache und der Schadenshöhe verweisen wir an die Polizei.

