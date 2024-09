Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mann verirrt sich im Wald - Polizei hilft

Winsen / Aller (ots)

Ein etwas ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte die Polizei Celle am Montag, 16.09.2024. Ein 81 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg befand sich in Winsen/Aller im Urlaub und wollte gegen 16:45 Uhr mit seinem Rad von Wolthausen in Richtung Feuerschützenbostel fahren. Irgendwo auf dieser Strecke verlor der Senior die Orientierung. Er wählte den Notruf und schilderte den Beamten seine missliche Lage. Da es sich bei dem von ihm genutzten Telefon um ein sehr altes Modell handelt, dass weder über eine Internetverbindung noch einen GPS-Sender verfügt, fielen die neuesten technischen Möglichkeiten zur Ortung aus. Zwei Streifenwagenbesatzungen fuhren in die grobe Richtung und schalteten immer wieder das Martinshorn ein. Je nachdem, ob das Geräusch dann lauter oder leiser wurde, konnte der Mann die Beamten über die bestehende Telefonverbindung die Beamten so zu sich navigieren. Nach etwas mehr als zwei Stunden führte diese Vorgehensweise dann auch zu dem gewünschten Erfolg. Die Beamten brachten den Mann und sein Fahrrad wohlbehalten zurück zu seinem Feriendomizil.

