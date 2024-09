Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Jugendliche hantieren mit Feuerwerkskörpern - Zeugen gesucht

Winsen / Aller (ots)

Am Mittwoch, 25.09.2024 zwischen 15:00 und 15:30 Uhr haben Unbekannte unterhalb der Allerbrücke in Winsen (Aller) diverse Feuerwerkskörper gezündet. Hierbei ist mindestens eine Rakete in den Bereich der Fahrbahn gelangt und dort unmittelbar vor dem Audi eines 22-Jährigen explodiert. Dieser ist vor Schreck nach rechts ausgewichen und mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen den Bordstein gerammt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei Wietze ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zum Tatzeitpunkt war einem Zeugen eine Gruppe mit vier bis fünf Jugendlichen unter der Brücke aufgefallen. Eine genauere Beschreibung der Personen liegt derzeit nicht vor.

Zeugen, die dort in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die die Jugendlichen näher beschreiben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

