Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal/Hagen: Fortschreibung Nr. 1 - Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Leichenfund in Ennepetal - Obduktion ergab Hinweise auf Gewaltverbrechen

Ennepetal/Hagen (ots)

Nachdem eine Spaziergängerin am Sonntagnachmittag (26.05.2024) in einem Waldstück in Ennepetal den Leichnam einer weiblichen Person fand (Pressemeldung vom 26.05.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/5787331), wurde am heutigen Vormittag die Obduktion des Leichnams durchgeführt. Bei dieser ergaben sich für die Mordkommission Hinweise darauf, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Die Identität der Verstorbenen ist noch unbekannt, die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Sollten Sie

- zwischen Samstag (25.05.2024) und Sonntag (26.05.2024) in dem Waldstück oberhalb der Holthauser Talstraße verdächtige Feststellungen gemacht haben oder

- eine 164 cm große, schlanke Frau im Alter zwischen 35 und 45 Jahren mit rotbraunen, schulterlangen Haaren, fehlendem Fingernagel am linken Ringfinger und fehlgebildetem Fingernagel am linken Mittelfinger kennen oder aktuell vermissen, dann melden Sie sich bitte umgehend unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Polizei Hagen.

