POL-CE: Brand in einer Dachgeschosswohnung

Am Donnerstagabend (03.10.2024) ist es in der Beckstraße in Celle zu einem Wohnungsbrand gekommen. Dabei wurden vier Personen leicht verletzt, darunter zwei Feuerwehrleute. Gegen 21:15 Uhr wurde der Brand der Feuerwehr gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte stand die Wohnung bereits in Flammen. Die Feuerwehr Celle war mit mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter. Bei dem Einsatz wurden zwei Bewohner leicht verletzt. Zwei Feuerwehrkameraden verletzten sich bei den Löscharbeiten ebenfalls leicht. Diese wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die anderen Wohnungen in dem Sechs-Parteien-Haus sind aufgrund des eingedrungenen Löschwassers und des abgestellten Stroms bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf zirka 120.000 Euro. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen momentan von einem technischen Defekt aus.

