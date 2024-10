Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruchdiebstahl in Bergen - Zeugen gesucht

Celle (ots)

Bergen/Waldhof - Im Zeitraum zwischen dem 06.10.2024, 06:00 Uhr, und dem 13.10.2024, 15:30 Uhr, kam es im Bereich des Neuburgunder Wegs im Bergener Ortsteil Waldhof zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Nach bisherigen Ermittlungen hat sich der bzw. haben sich die unbekannten Täter/Täterinnen gewaltsamen Zugang zu dem Haus über die Kellertür verschafft und anschließend das Haus durchsucht. Durch den/die Täter/innen wurden Bargeld und weitere Wertgegenstände im hohen fünfstelligen Bereich entwendet.

Durch zwei Zeugen konnte am Montag (07.10.24) bzw. am Dienstag (08.10.24) ein verdächtiger PKW BMW X5 in schwarz mit ausländischem Kennzeichen beobachtet werden, welcher den Neuburgunder Weg langsam abgefahren ist. In dem Fahrzeug haben sich zwei männliche Personen befunden, von denen der Mann auf der Beifahrerseite eine beigefarbene Jacke getragen hat. Des Weiteren hatte er einen schwarzen Bart und schwarze Haare.

Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas von dem Vorfall und/oder dem oben beschriebenen BMW X5 mitbekommen haben, werden darum gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden: Polizeiinspektion Celle, Jägerstraße 1, 29221 Celle, Tel.: 05141 / 277-0

